فنون ومشاهير

ريتا حرب في أوّل مقابلة لها بعد حادث السير المروّع: "كل يومين لازم تنقلني سيارة الإسعاف على المستشفى" (فيديو)

Lebanon 24
15-12-2021 | 07:32
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بعد تعرضها لحادث سير في تركيا الشهر الماضي، كشفت الفنانة ريتا حرب أنها خرجت من المستشفى وستبقى تحت المراقبة الطبية لفترة، خاصة أنها حاليا لا تستطيع المشي بسبب إصابتها بعدة كسور في رجلها.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج MBCTrending مع الإعلامي صبحي عطري: "مبارح طلعت من المستشفى وعندي مثل مستشفى صغير في البيت وكل العناية. بعتذر على قلقكم، وبعرف إن محبة الناس والصلوات اللي اجتمعت هي اللي خلتني أرجع أكون معكم".

وأضافت: "أنا تعرضت لكسور كثير من جهة الشمال بجسمي، وخضعت لعملية في وجهي، وحاليا في كذا كسر وشرائح تيتانيوم ومسامير في رجلي، وما بقدر أدوس عليها. بعدني في السرير، وبعمل علاج طبيعي كل يوم وتحت المراقبة".

وتابعت: "أنا رجعت على البيت، ولكن كل يومين لازم تنقلني سيارة الإسعاف على المستشفى، والمفروض أعمل فحص مع كل الحكما. راسي تحت المراقبة، وكل فترة لازم أعمل فحص بالرنين المغناطيسي MRI. كانت ضربة قوية وحادث كبير، وبعد العملية فقدت صوتي وجزء من نظري لفترة، والحمد لله رجعوا وفي تحسن".
 
المصدر: لها
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