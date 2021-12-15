وفاة مزين النجوم اللبناني الشهير.. وجمال فياض ينعيه: "وداعاً يا زينة الشباب" (صورة)

غيب الموت مزين المشاهير، الشاب نضال منير حسن، بعد أزمة صحية لازمته خلال الفترة الاخيرة من حياته.

ونعاه الناقد الفني جمال فياض، قائلا: "وداعاً يا زينة الشباب يا عريس المحبة والقلوب الطيبة، وداعاً يا صديقي الحبيب نضال حسن! الى رحمة الله يا وفي يا محب".