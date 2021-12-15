شمس الكويتية تستعرض أنوثتها بروب الاستحمام

نشرت الفنانة شمس الكويتية فيديو لها على خاصية "الستوري" على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ظهرت فيه بروب الاستحمام الأبيض وهي تضع المكياج على وجهها ومنشفة على رأسها.

واستعرضت شمس أنوثتها وبدت كأنها تضع عدسات لاصقة.