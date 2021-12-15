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فنون ومشاهير
شمس الكويتية تستعرض أنوثتها بروب الاستحمام
Lebanon 24
15-12-2021
|
11:37
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نشرت الفنانة شمس الكويتية فيديو لها على خاصية "الستوري" على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ظهرت فيه بروب الاستحمام الأبيض وهي تضع المكياج على وجهها ومنشفة على رأسها.
واستعرضت شمس أنوثتها وبدت كأنها تضع عدسات لاصقة.
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روب الاستحمام
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