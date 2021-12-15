فنون ومشاهير

لأول مرة... ميريام فارس ترد على الجدل بينها وبين شيرين عبد الوهاب لها (فيديو)

Lebanon 24
15-12-2021 | 16:00
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ردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لأول مرة على تصاريح الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي قالت فيها إن نقابة الموسيقيين في مصر تخلت عن شيرين خلال أزمة تصريحاتها عن نهر النيل، ولكنها ساندت ميريام على خلفية كلامها الذي وصفه البعض بالمسيء إلى مصر.
وقالت ميريام في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" أنها لن تردّ على شيرين، بل توجه إليها رسالة دعم بالوقوف إلى جانبها في أزمتها: "أنا بقول لشيرين شدّة وتزول، كلنا معاكي وكلنا جنبك انتي صوت قوي ولازم ترجعي بقوة لفنك وجمهورك وكلنا بنحبك إحنا عارفين إنك قوية".
وأكملت: "حياة المطربة بشكل عام صعبة للغاية وبخاصة عندما تكون مطربة عفوية مثل شيرين لأنها دائماً ما تكون تحت المجهر وينتظر البعض منها إساءة التعبير حتى يزايدوا عليها".
وختمت: "اللي حصل مع شيرين زي اللي حصل معايا بالظبط، أنا كنت في مؤتمر صحافي لمدة ساعة كاملة، لكن بعض الأشخاص اجتزأوا من كلامي مقطع مدته لا تتعدى ثواني واستغلوه بنشره والمزايدة عليا في الكلام بعناوين عريضة ومهينة".
 
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