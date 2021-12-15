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فنون ومشاهير
رامي "حلوين مع بعض"
Lebanon 24
15-12-2021
|
23:00
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يستعد الفنان رامي عياش لإطلاق أغنيتين جديدتين، الأولى من ألحانه وكلمات أحمد راوول وعنوانها "حلوين مع بعض"، أما الثانية فمن كلمات علي المولى وألحان محمود عيد واسمها "من غيري". ورامي موجود حاليا في ولاية أريزونا الأميركية لإحياء حفلات فيها وفي سواها من الولايات المتحدة.
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