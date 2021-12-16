في عيد ميلاده الـ60... كلمات مؤثرة لماكسيم شعيا! (صورة)

لمناسبة حلول عيد ميلاده الـ60، نشر المغامر اللبناني ماكسيم شعيا، صوراً له عبر حسابه على فايسبوك، بأماكن مختلفة من العالم، وأرفقها بكلمات مؤثرة وصف فيها ملامحه التي كبرت وروحه التي لا تزال شابة.

وكتب: "كثيرا ما أنسى أنني تقدمت في السن، لا يزال عقلي المغامر يخدعني بأوهام الشباب. أنا الشخص الذي يجد هدفًا في أكثر الملذات / الصعوبات الأساسية في الحياة"، مشيرا الى انه "استكشف الزوايا الأربع للأرض بطرق يعتبرها غالبية البشر مستحيلة".

وأشار الى انه "ضحى بالعائلة والأصدقاء، وبالأوقات الجيدة من أجل مغامراته".

ورأى أن التجاعيد ولحيته البيضاء هي "شهادة حية على ما مررت به، ورأيته".



وأضاف: "كم أنا ممتن لأنني امتلكت الشجاعة والجرأة للنظر إلى ما وراء الأفق وللمغامرة دون معرفة المكان الذي سأستريح فيه".

ولفت الى انه "بعد ستة عقود، ما زلت أتدرب يوميًا وبقوة كما كنت دائمًا، فما زلت أستمتع به كثيرًا".