فنون ومشاهير

ماجدة الرومي تلغي حفلاتها لعيد الميلاد.. ما السبب؟

Lebanon 24
16-12-2021 | 02:00
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أعلنت الفنانة ماجدة الرومي إلغاء حفلي الميلاد وذلك بسبب الأوضاع الصحية المتفاقمة وتماشياً مع توصيات لجنة كورونا.

 

وصدر عن مكتب إدارة أعمالها البيان الآتي:" لما كانت السيدة ماجدة الرومي على موعد مع محبيها ليلتي الأربعاء والخميس في 15 و16 الحالي، في ريسيتالين ميلاديين ، ولما كان صدر عن وزارة الداخلية ليل أمس بيان يتعلق بالتدابير والإجراءات الخاصة بكورونا، ويحدد قدرة الاستيعاب القصوى في الصالات بمئة شخص، ولما كان عدد الحضور المتوقع يفوق الألف شخص في كل ليلة، لذلك، نعلمكم أنه وتماشيا مع البيان الصادر، نلغي الحفلتين الميلاديتين  للأسباب المذكورة أعلاه، متمنين للجميع أعيادا مجيدة."

A post shared by Majida El Roumi (@majidaelroumi)


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