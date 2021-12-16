بعد صراع مع المرض.. وفاة نجم الموسم الثاني من "ذا فويس"

نعت نقابة الفنانين العراقيين المطرب والملحن عامر توفيق الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر ناهز 73 عاماً، بعد صراع مع المرض، لافتةً في بيان إلى أنه "توفي في مستشفى اليرموك وسط العاصمة بغداد".

وقال رئيس الجمعية المطرب كريم الرسام في بيان إن "الراحل كان أحد أعمدة الغناء العراقي، وخصوصاً الموشح والمقام العراقي، وأحد المطربين المهمين لهذه الألوان الصعبة من الغناء، وقد نهل من فنه الملتزم الكثير".

وحقّق عامر توفيق شهرة واسعة خلال مشاركته في برنامج "ذا فويس" عام 2015، بعد استبعاده بسبب سنّه على الرغم من إعجاب المدرّبين بصوته، على رأسهم النجم العراقي كاظم الساهر.