ابنة سعيد صالح: "كرهت عادل إمام"

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "كلمة أخيرة"، هند، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، بمناسبة حلول ذكرى رحيل الفنان الكبير، حيث كشفت عن سر كبير في حياتها منذ صغرها.قالت هند خلال اللقاء إنها كانت تكره الزعيم عادل إمام، في طفولتها لأن جميع الأدوار التي قدمها والدها رفقة الزعيم كانت تنتهي بموته مع نهاية الأفلام.وتابعت: "كنت صغيرة في الأعمال اللي جمعت بابا مع الفنان عادل إمام، وقلتله مش بحبه قالي ليه ده صاحبنا وجارنا، قلتله أنت بتموت على طول وده مش عدل، وكنت بعد ما يرجع من التصوير ببقى مش مصدقة أنه عايش.وأوضحت، أن علاقة والدها الراحل الفنان سعيد صالح، بالزعيم عادل إمام لم تكن فنية فقط، بل صداقة وجيرة قائلة: "العمارتين كانت قدام بعض ولحد دلوقتي ولادي مع ولاد رامي عادل إمام في نفس المدرسة.وانهارت ابنة الفنان سعيد صالح، أثناء حديثها عنه خلال الحلقة، عندما روت العديد من المواقف التي جمعتها بوالدها الراحل، موضحة مدى حبه وتعلقه بها.