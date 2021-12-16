مقتل ممثلة شهيرة برصاص مسلح يستقل دراجة نارية (صورة)

قتلت الممثلة المكسيكية تانيا مندوزا (42 عاما)، إثر تعرضها لإطلاق نار في مدينة كويرنافاكا في وسط المكسيك على يد مسلح يستقل دراجة نارية، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

ونسبت "وكالة الصحافة الفرنسية" الى مسؤول في مكتب المدعي العام في موريلوس أن مندوزا هوجمت بعد ظهر الثلاثاء عندما كانت تنتظر ابنها ليخرج من مركز رياضي. ووفق شهود، وصل المهاجم عبر دراجته النارية وأطلق النار فورا على الممثلة أمام ابنها القاصر.وشاركت مندوزا التي كانت عارضة أزياء، في فيلم "لا ميرا رينا ديل سور" الذي عرض عام 2005، والمستوحى من رواية للكاتب الإسباني ارتورو بيريز ريفيرتي.وتواجه المكسيك موجة عنف قتل فيها أكثر من 300 ألف شخص منذ كانون الأول 2006، وفق الأرقام الرسمية التي تعزو معظم هذه الجرائم إلى تجارة المخدرات.