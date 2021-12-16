فنون ومشاهير

ربيع الأسمر: "يا بيبي" (فيديو)

Lebanon 24
16-12-2021 | 16:00
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اختتم الفنان اللبناني ربيع الأسمر عام 2021 بإطلاق أغنيته الجديدة بعنوان "يا بيبي" من ألحان كيلاني محمد كيلاني، ومن كلمات ميرنا ياغي.
وحققت أغنية الأسمر الجديدة انتشاراً واسعاً، بالأخص على مواقع التواصل الاجتماعي. 
 
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ربيع الأسمر

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