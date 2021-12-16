هذا هو شرط عبلة كامل للعودة إلى التمثيل

بعد ابتعادها عن الساحة الفنية لأكثر من ثلاث سنوات، كشف طليق الممثلة المصرية عبلة كامل، الممثل المصري أحمد كمال، أنها مستعدة للعودة الى التمثيل ولكن بشرط واحد يقتصر على انتهاء فيروس كورونا بشكل كامل في مصر.واوضح أحمد كامل أن عبلة كامل لا تفكر بالاعتزال أبداً إذ ما زال لديها الكثير لتقدمه لجمهورها وهي واحدة من اهم النجمات في تاريخ الفن المصري.