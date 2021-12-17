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فنون ومشاهير
"نمت في مطبخ مطعم كنت أعمل فيه"... ظافر العابدين يكشف عن قساوة حياته في الصغر
Lebanon 24
17-12-2021
|
02:00
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حل النجم التونسي ظافر العابدين ضيفا في برنامج "معكم" على قناة Cbc. وقال عن بداياته: "روحت فرنسا كلاعب كرة ولكني تعرضت للإصابة وحسيت إن المستقبل ضاع وعديت بمرحلة وفكرت وقتها أسافر إنجلترا أدرس لغة ونجرب نشوف مجال التمثيل".
وتابع ظافر: "طلعت من تونس ومعي 700 دولار، وسافرت على إنجلترا وعشت هناك في أماكن أول مرة أعيش بها فمثلا نمت في غرفة مع 5 أشخاص، مثل ظروف أي مهاجر وليس له أي أشخاص هناك، وجت فترة عرض عليا شخص تونسي بأني أنام بغرفة لديه ولكنه احتاجها بعد شهر فتركتها وبعد كدة نمت في المطبخ اللي تبع المطعم اللي شغال فيه".
وأضاف ظافر العابدين: "خضعت لاختبار في معهد التمثيل في إنجلترا، وقبلوني وكان لازم أشتغل أكتر ساعات عشان أجيب مصاريف للدراسة".
واستكمل ظافر العابدين باكيا: "أهلي لم يكونوا يعرفوا بظروفي وكنت دايما أقول لهم الحمد لله، وبدأت الدنيا تتظبط لما اتقبلت بالجامعة بالتمثيل في إنجلترا، ومكنتش قادر أدفع آخر تيرم ولو مدفعتش ممكن يخرجوني بره، وكنت عامل أوديشن كاستينج لفيلم هناك، واتحصلت على دور واتغيرت مسيرتي وأصبحت ممثل محترف ومضيت أول عقد لمدة سنتين، وبعدما تغير حالي وأصبحت كما هو حالي الآن أخت زوجتي وابنتي للمطعم حتى أورى ابنتي رحلتي".
المصدر: اليوم السابع
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