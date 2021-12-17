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فنون ومشاهير
دون علم والدتها... ابنة كيم كاردشيان تسجل بثا مباشرا في غرف المنزل (صور)
Lebanon 24
17-12-2021
|
11:00
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كشفت نورث ويست ابنة كيم كارداشيان البالغة من العمر ثمانية أعوام عن فيديو عبارة عن جولة حية في منزلهم، والذي سجلته دون إذن والدتها، التي صدمت عندما اكتشفت أن نورث وصلت إلى تطبيق تسجيل الفيديو، ومنحت المعجبين جولة في منزلهم الفخم الذي يقع في جنوب كاليفورنيا قبل أن تظهر كيم مستلقية على السرير.
وكشفت نورث من خلال الفيديو منزل كيم البسيط والضخم في نفس الوقت، كما كشفت عن تزيين المنزل بزينة العام الجديد، وأوضح الفيديو وجود غرفة سينما وأكثر من غرفة معيشة، هذا غير غرف ألعاب الأطفال.
وبمجرد ظهور كيم في الفيديو، اتضح أن التصوير كان بدون علمها، حيث ظهرت نجمة الواقع مستلقية وتتصفح هاتفها المحمول وهي علي سريرها الضخم الذي يقع في غرفة كبيرة رغم بساطة ديكورها.
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