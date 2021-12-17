حادث سير مروّع يودي بحياة المدوّن الشهير.. وفيديو برفقة أطفاله قبل دقائق من الفاجعة

اخر سناباته مع ابنائه #محمد_غانم_الشمري
رحم الله المتوفى والحي منهم 💔 pic.twitter.com/pDBdYX91hL
— وليد العمودي مستشار اعلامي (@WaleedAlshmmari) December 16, 2021
اخر سناباته مع ابنائه #محمد_غانم_الشمري
رحم الله المتوفى والحي منهم 💔 pic.twitter.com/pDBdYX91hL
#وفاه_محمد_الشمري#وفاه_محمد_الشمري
ذبحتني هالصوره 😭
مايدري ان صور هالكاميرا اخر صور تذكاريه مع ابوه جالس يصور حزنه المستقبلي ع فراق عزوته
والطفل الصغير مو عارف ان هذي اخر صوره مع ابوه واخوانه رحم الله الرجل الطيب ابو فهد وابنه الرضيع و الله يشافي الباقين ويقومهم بالسلامه pic.twitter.com/ePenXNRLJQ
— محمد الهزاع (@qu48) December 16, 2021
#وفاه_محمد_الشمري#وفاه_محمد_الشمري
ذبحتني هالصوره 😭
مايدري ان صور هالكاميرا اخر صور تذكاريه مع ابوه جالس يصور حزنه المستقبلي ع فراق عزوته
والطفل الصغير مو عارف ان هذي اخر صوره مع ابوه واخوانه رحم الله الرجل الطيب ابو فهد وابنه الرضيع و الله يشافي الباقين ويقومهم بالسلامه pic.twitter.com/ePenXNRLJQ