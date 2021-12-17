حادث سير مروّع يودي بحياة المدوّن الشهير.. وفيديو برفقة أطفاله قبل دقائق من الفاجعة





ونعى المدوّن السعودي فيصل العبد الكريم زميله من خلال تغريدة جاء فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله وشفى الله المصابين من أسرته. كم آنسنا بمقاطعه الجميلة وبشاشته ولكن مقاطعه الأخيرة والتي شاهدناها بعد رحيله موجعة حد البكاء. يا رب نسألك للفقيد المغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.. كان مثالاً مشرفاً وجميلاً للسوشيال ميديا".



توفي المدوّن السعودي الشهير، محمد غانم الشمري، خلال حادث سير مروّع تعرّض له برفقة زوجته وأطفاله خلال رحلة وثّقها بعدسة هاتفه الجوّال وهو في السيارة إلى العاصمة الرياض.ونعى المدوّن السعودي فيصل العبد الكريم زميله من خلال تغريدة جاء فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله وشفى الله المصابين من أسرته. كم آنسنا بمقاطعه الجميلة وبشاشته ولكن مقاطعه الأخيرة والتي شاهدناها بعد رحيله موجعة حد البكاء. يا رب نسألك للفقيد المغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.. كان مثالاً مشرفاً وجميلاً للسوشيال ميديا".

اخر سناباته مع ابنائه #محمد_غانم_الشمري

رحم الله المتوفى والحي منهم 💔 pic.twitter.com/pDBdYX91hL — وليد العمودي مستشار اعلامي (@WaleedAlshmmari) December 16, 2021

وتداول مغرّدون الصور والفيديوات التي التقطتها الراحل خلال الرحلة الأخيرة بكثير من التأثر والتعاطف، بينما ذكرت التعليقات أن الشمري توفي إثر الحادث بينما تعرّض أطفاله لإصابات فقط.