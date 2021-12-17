العشرات يتظاهرون في بغداد احتجاجاً على حفل محمد رمضان

لا تزال الاعتراضات مستمرة على الحفل الذي أحياه الفنان المصري محمد رمضان في العاصمة العراقية بغداد. فبعد الهجوم عليه من أحد الدعاة، تظاهر العشرات في بغداد، احتجاجاً على حفل رمضان في العاصمة العراقية.وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها: "نرفض ونستنكر إقامة حفلات الفساد والتعرّي التي تمس مشاعر الناس وتخدش حياءهم".وكان محمد رمضان قد نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو بدا فيه أحد الدعاة في العراق وهو يهاجمه بالقول: "حفلة البارحة لمحمد رمضان 4 مليارات، هذه الحفلة لمخنث داعر أسود قبيح، انحدار وانتكاسة ما المفروض تمر بسلام".وعلّق رمضان على تلك الواقعة قائلاً: "كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله؟ عموماً أنا مسامح حبّاً واحتراماً للشعب العراقي وكل الاحترام والتقدير لكل الأديان والطوائف".ومن ناحية أخرى، يستعد النجم محمد رمضان لطرح أغنيتة الجديدة والتي تحمل اسم "امتحان ثانوية".