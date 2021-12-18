فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية شهيرة تفجّر غضبها: "بلد ما فيه 3 جي بس فيه حفل لانتخاب ملكة جمال الانترنت"

Lebanon 24
18-12-2021 | 02:00
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انتقدت الممثلة نادين الراسي عبر منشور عبر خاصية "ستوري" خدمة الانترنت في لبنان، وكتبت: "بلد ما فيه 3 جي، بس فيه حفل لانتخاب ملكة جمال الانترنت. من عجائب الدنيا السبع".
 
 
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الانترنت

نادين الراسي

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