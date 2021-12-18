ممثلة لبنانية شهيرة تفجّر غضبها: "بلد ما فيه 3 جي بس فيه حفل لانتخاب ملكة جمال الانترنت"

انتقدت الممثلة نادين الراسي عبر منشور عبر خاصية "ستوري" خدمة الانترنت في لبنان، وكتبت: "بلد ما فيه 3 جي، بس فيه حفل لانتخاب ملكة جمال الانترنت. من عجائب الدنيا السبع".