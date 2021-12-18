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فنون ومشاهير
مفاجأة لمحبي عمرو دياب
Lebanon 24
18-12-2021
|
08:00
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في عام 2004 أطلق عمرو دياب ألبوم "ليلي نهاري"، الذي كان واحدا من أنجح ألبومات الهضبة، وقدم فيه العديد من الأغنيات التي كان من أبرزها أغنية "يدق الباب".
تلك الأغنية التي كتبها الشاعر بهاء الدين محمد، وهو واحد ممن حققوا العديد من النجاحات الفنية بصحبة عمرو دياب لسنوات طويلة، وتعاونا معا في العديد من الأغنيات.
ويكشف الشاعر عن مفاجأة، تتمثل في انتهائه من كتابة جزء ثانٍ من أغنية "يدق الباب" وتحمل اسم "فتحت الباب"، وهو ما أعلن عنه عبر حساباته عبر السوشيال ميديا.
ورغم تفاعل الجمهور الكبير مع الكلمات التي ذكرها بهاء الدين محمد، وحماس بعض الملحنين وصناع الأغنية لمعرفة ما سيجري في الأغنية، وما الذي سيحدث حينما يقدمها عمرو دياب، إلا أن بهاء الدين محمد لم يعلن عن كون الأغنية مخصصة من أجل عمرو دياب، ولم يعلن أن الهضبة هو من سيقوم بغنائها، كما أنه لم ينفِ الأمر في التعليقات التي وردته، وتحدثت عن تقديم عمرو دياب للأغنية.
وربما تكون هذه المرة الأولى التي يقدم فيها جزءا ثانيا من أغنية، وهو الأمر الذي يحدث بعد مرور سنوات طويلة على إصدار الألبوم الأصلي الذي تضمن الأغنية الأولى.
المصدر: العربية
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