فنون ومشاهير

ملكة جمال لبنان عادت إلى بيروت... شاهدوا كيف استعرضت مايا رعيدي خاتمها الثمين! (صورة)

Lebanon 24
18-12-2021 | 01:33
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عادت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي من لندن إلى بيروت. ونشرت صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" استعرضت فيها خاتمها الثمين، بينما كانت تقود سيارتها.
 
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مايا رعيدي

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