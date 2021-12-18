ملكة جمال لبنان عادت إلى بيروت... شاهدوا كيف استعرضت مايا رعيدي خاتمها الثمين! (صورة)

عادت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي من لندن إلى بيروت. ونشرت صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" استعرضت فيها خاتمها الثمين، بينما كانت تقود سيارتها.