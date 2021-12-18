15
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
ملكة جمال لبنان عادت إلى بيروت... شاهدوا كيف استعرضت مايا رعيدي خاتمها الثمين! (صورة)
Lebanon 24
18-12-2021
|
01:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
عادت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي من لندن إلى بيروت. ونشرت صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" استعرضت فيها خاتمها الثمين، بينما كانت تقود سيارتها.
مواضيع ذات صلة
بعد نصف قرن.. سيدة تعثر على خاتمها المفقود!
Lebanon 24
بعد نصف قرن.. سيدة تعثر على خاتمها المفقود!
18/12/2021 15:48:36
18/12/2021 15:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا رعيدي تنشر صورا لها من "برومو" حفل ملكة جمال لبنان 2019 الذي لم يحصل... ومتابع يعلّق: "عمرو ما حدا يورت"!
Lebanon 24
مايا رعيدي تنشر صورا لها من "برومو" حفل ملكة جمال لبنان 2019 الذي لم يحصل... ومتابع يعلّق: "عمرو ما حدا يورت"!
18/12/2021 15:48:36
18/12/2021 15:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
باع خاتم زوجته لتأمين لزوم "جلسة تعاطي مخدرات" مع الشباب
Lebanon 24
باع خاتم زوجته لتأمين لزوم "جلسة تعاطي مخدرات" مع الشباب
18/12/2021 15:48:36
18/12/2021 15:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا رعيدي تثير الجدل مجددا.. روّجت لجمال لبنان بمايوه أسود مثير وهي في عرض البحر! (صورة)
Lebanon 24
مايا رعيدي تثير الجدل مجددا.. روّجت لجمال لبنان بمايوه أسود مثير وهي في عرض البحر! (صورة)
18/12/2021 15:48:36
18/12/2021 15:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا رعيدي
خاتم
تابع
الأكثر قراءة
مشهدٌ مفاجئ في سوق الدولار.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
مشهدٌ مفاجئ في سوق الدولار.. ماذا جرى؟
11:39 | 2021-12-17
17/12/2021 11:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاكل غير متوقعة ومواجهات.. بحسب ماغي فرح هذا البرج ليس الافضل في 2022؟
Lebanon 24
مشاكل غير متوقعة ومواجهات.. بحسب ماغي فرح هذا البرج ليس الافضل في 2022؟
09:50 | 2021-12-17
17/12/2021 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء جديد بشأن إخراجات القيد.. إليكم ما يحصل في "النفوس"
Lebanon 24
إجراء جديد بشأن إخراجات القيد.. إليكم ما يحصل في "النفوس"
15:44 | 2021-12-17
17/12/2021 03:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ من أعمال إرهابية في مناطق لبنانية.. هذا ما أعلنته الحكومة الكندية!
Lebanon 24
تحذيرٌ من أعمال إرهابية في مناطق لبنانية.. هذا ما أعلنته الحكومة الكندية!
14:13 | 2021-12-17
17/12/2021 02:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ من وزير الإتصالات يتعلق ببطاقات التشريج.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ من وزير الإتصالات يتعلق ببطاقات التشريج.. ما هو؟
11:04 | 2021-12-17
17/12/2021 11:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:00 | 2021-12-18
مفاجأة لمحبي عمرو دياب
07:43 | 2021-12-18
إعلامية لبنانية شهيرة تتخطى "تروما" القيادة بعد انفجار المرفأ وفقدانها الوعي.. تنشر صورة وتعلّق" فعلتها"
07:00 | 2021-12-18
نادين نجيم تصبّح جمهورها برفقة ابنتها.. وهكذا علقت على الصورة
06:53 | 2021-12-18
المرض أنهك جسده.. فنان مصري شهير يفارق الحياة!
05:54 | 2021-12-18
ابنة عاصي الحلاني شيف رسميا.. وفرحتها لا توصف (صور)
05:06 | 2021-12-18
إطلالة جريئة لهيفاء وهبي.. فستانٌ أبيض يكشف الكثير والأنوثة ساحرة (صور)
فيديو
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
Lebanon 24
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
14:00 | 2021-12-17
18/12/2021 15:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
06:23 | 2021-12-16
18/12/2021 15:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
18/12/2021 15:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact