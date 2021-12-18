فنون ومشاهير

ليليان نمري في رسالة قاسية: "حبيبتك بعد شهر رح تحبّ واحد تاني عليك وتتزوج"

Lebanon 24
18-12-2021 | 02:38
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علّقت الممثلة ليليان نمري على الحادثة المؤلمة التي حصلت أمس في صور، حيث قام أحد الشبان برمي نفسه من الطابق السابع "ليرتاح من الحياة". ووجهّت نمري عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" رسالة قاسية لكلّ من يفكّر بالانتحار، وقالت "لا تفقدوا إيمانكم، لو انتحرتم بسبب فقركم، سيؤلفون أخبارا على أنّكم "زعران" أو سارقين، وستُحزنون قلب أهلكم". وأضافت: "حبيبتك بعد شهر رح تحبّ واحد تاني عليك وتتجوز".
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