فنون ومشاهير

هذا ما تمناه صابر الرباعي لشيرين عبد الوهاب!

Lebanon 24
18-12-2021 | 14:00
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خلال لقائه مع برنامج Top Trending، علق الفنان صابر الرباعي، لأول مرة على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد انفصالها عن حسام حبيب، ما استتبع ظهورها حليقة الرأس في حفلها الأخير بالإمارات.

وقال صابر: "القضايا من هذا النوع عادة ما تكون مسائل خاصة، ولا أحب الدخول فيها. بالنسبة اليّ شيرين هي فنانة وانسانة وصديقة، وتمر بظروف كما كل الناس. ونتمنى أن تعود شيرين الى حياتها الطبيعية ونشاطها الفني كما كانت وتحقق المزيد من النجاحات، لاننا بحاجة الى ان نسمعها دائما".
 
على جانب آخر، أحيا الفنان صابر الرباعي حفله الأخير بمهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الهامة، منهم طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحمد بن يوسف السفير التونسي بالقاهرة.

وكان الرباعي قد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "ورحمة قلبي"، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان مدين.
المصدر: لها
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