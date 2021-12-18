نادين نجيم تصبّح جمهورها برفقة ابنتها.. وهكذا علقت على الصورة

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة لها برفقة ابنتها هيفين عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام". وعلقت نجيم على الصورة بالقول: "صباح الخير. انا وابنتي هيفين".