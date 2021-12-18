فنون ومشاهير

نادين نجيم تصبّح جمهورها برفقة ابنتها.. وهكذا علقت على الصورة

Lebanon 24
18-12-2021 | 07:00
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة لها برفقة ابنتها هيفين عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام". وعلقت نجيم على الصورة بالقول: "صباح الخير. انا وابنتي هيفين". 
 
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