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فنون ومشاهير
المرض أنهك جسده.. فنان مصري شهير يفارق الحياة!
Lebanon 24
18-12-2021
|
06:53
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توفي الفنان المصري، محب كاسر، فجر السبت في إحدى المستشفيات المصرية، عن عمر يناهز 75 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.
وأعلنت زوجته في تصريحات صحفية أنه بعد اكتشاف إصابته بأورام على الكلى، تم نقله للعناية المركزة وأُصيب بفشل كلوي.
وأوضحت أنه تم عمل غسيل كلوي له، إلا أن حالته ساءت ودخل في غيبوبة، حتى وفاته فجر اليوم.
محب كاسر من مواليد مركز إسنا في محافظة قنا عام 1946، وبدأ مشواره الفني في بداية الستينيات من القرن الماضي بفيلم يوم الحساب عام 1962.
واشتهر الفنان المصري بأداء أدوار صغيرة كدور حارس العقار، والغفير الصعيدي، وتحديدًا في فيلمي "البحث عن فضيحة" و"الثأر".
شارك كاسر في عدد من الأعمال التلفزيونية والمسلسلات المصرية، منها "دموع في عيون وقحة"، و"محمد رسول الله"، و"عائلة الأستاذ شلش"، و"ليالي الحلمية"، و"عفاريت السيالة".
وكانت آخر مشاركات الفنان محب كاسر في مسلسلي "سلسال الدم" و"بدون ذكر أسماء" الذي شارك فيه عام 2013.
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