إعلامية لبنانية شهيرة تتخطى "تروما" القيادة بعد انفجار المرفأ وفقدانها الوعي.. تنشر صورة وتعلّق" فعلتها"

نشرت الاعلامية يمنى شري عبر حسابها على "تويتر" صورة أعلنت من خلالها تخطي "تروما" القيادة التي أصابتها بعد إنفجار المرفأ والعارض الصحي الذي أصابها، مشيرة الى حصولها على رخصة القيادة الدولية بنجاح.

وقالت عبر "تويتر": "بعد إنفجار مرفأ بيروت وظروف وصولي إلى بيتي وأهلي وكل ماعشت ورأيت وفعلت،فقدت القدرة نهائياً على قيادة السيارة وفقدت السيطرة كلياً على تروما خارجة عن إرادتي!زاد الطين بلّة إصابتي من بضعة أشهر بحادث مشؤوم أضراره أتتني من الرأس للقدم..كنت تعبانة وميّالة لارضى بالواقع بوجود البديل.. وفعلتها

اجتزت إمتحان القيادة الدولية بنجاح والحمدالله..

ما مررنا ونمرّ به ليس نحن، لقد أصبنا جميعا بأهلنا بأصدقائنا ببيوتنا بأرزاقنا بحالنا وبصحتنا النفسية..نحن بحاجة لان نتعافى.. وسنتعافى..لا تهملوا صحتكم النفسية فهي البداية هي الدينامو الأساسي لإعادة تدوير كل الخسارات".