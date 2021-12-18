هؤلاء المشاهير اضطروا لبيع منازلهم الفاخرة لسداد ديونهم!





نيكولاس كيج

صادرت إحدى البنوك بعض ممتلكات الفنان العالمى نيكولاس كيج، بالإضافة إلى اتهامه لمدير أعماله بالاستيلاء على حوالى 20 مليون دولار حتى وصل الأمر إلى محاكم كاليفورنيا مما أدى إلى خسارة نيكولاس الكثير من ثروته التى جمعها من أفلامه. نتوقع دائمًا أن المشاهير يعيشون حياة مليئة بالرفاهية وأنهم شديدو الثراء، لا سيما إذا كانوا من مشاهير هوليوود، فلا نتوقع أبدًا أن يكونوا يعانون من الأزمات المالية التي يعانيها الأشخاص العاديون إلا أن تقرير لموقع " therichest" كشف أن هناك بعض المشاهير اضطروا في مرحلة من حياتهم إلى بيع منازلهم الفاخرة لسداد ديونهم لتكبدهم خسائر مادية، فتعرف على أبرز هؤلاء المشاهير.صادرت إحدى البنوك بعض ممتلكات الفنان العالمى نيكولاس كيج، بالإضافة إلى اتهامه لمدير أعماله بالاستيلاء على حوالى 20 مليون دولار حتى وصل الأمر إلى محاكم كاليفورنيا مما أدى إلى خسارة نيكولاس الكثير من ثروته التى جمعها من أفلامه.

وارن ساب

فقد وارن ساب لاعب كرة القدم الأميركي قصره في فلوريدا بعد بيعه في مزاد مع 200 زوج من أحذية تابعة لإحدى العلامات التجارية التي يملكها، وذلك بعد إشهار إفلاسه لذلك اضطر لبيع قصره الذي يبلغ مساحته 10000 قدم مربع في المزاد ، وبيع بمبلغ 2.9 مليون دولار ، وهو أقل بكثير من قيمته التى تبلغ أكثر من 7 ملايين دولار.

كريستين بيل

حجز على عقار الممثلة كريستين بيل الذي يقع في لوس أنجلوس والتى قالت فى إحدى الصحف إنه تبلغ مساحته حوالى 2.5 فدان بـ 3.1 مليون دولار، واستولى البنك على العقار في أواخر 2012، وهو العقار الوحيد الذي كانت تملكه في ذلك الوقت، لذلك اضطرت للعيش مع خطيبها داكس شيبارد الذي تزوجها بعد ذلك .

ستيفن بالدوين



اضطر الممثل ستيفن بالدوين إلى بيع كوخه الذي يقع في مدينة نيويورك في مزاد بمبلغ 100 دولار، بسبب ديوانه التي تراكمت عليه وأجبرته على بيع منزله ليسدد حوالي 800 ألف دولار لأحد البنوك.



وكان ستيفن اشترى المنزل في عام 2000 مقابل 812500 دولار؛ و بعد 13 عامًا ، طالبه البنك بسداد الرهن العقاري البالغ 7000 دولار شهريًا، لذلك اضطر لبيع المنزل مقابل 100 دولار فقط في مزاد ، مما يعني أنه لا يزال مدينًا للبنك بمبلغ 1.1 مليون دولار ، والذي زاد بسبب الفائدة.