هذه هي مواصفات رجل أحلام نوال الزغبي!

كشف النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن رأيها في أغاني المهرجانات قائلة: "إنها لا تسمعها، وليست ذوقها، ولكن فى بعض الأحيان ممكن تسمع أغنية من هذه النوعية وتنال إعجابها"، مشيرة أن الاغاني أذواق ولم تقلل من شأن أحد.

وكشفت في حديث صحافي، عن مواصفات رجل أحلامها، وهي بأن "يحمل صفة الشهامة والحنان، وأقدر أستند عليه في كل المواقف".

وأعربت عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها مؤخرًا على أغنية "عكس الطبيعة" التي حققت نجاحا كبيرا، معربة أيضًا عن سعادتها بالتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن أحمد زعيم.

وعن أغنية "عكس الطبيعة"، ذكر انها أسرع أغنية نفذتها، مشيرة أنها اغنية جديدة ومختلفة عليها تمامًا عن أغانيها السابقة، وفيها طاقة إيجابية.