ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)

أحيت الفنانة ميريام فارس مؤخرا الليلة الثانية من حفلات مهرجان "ميدل بيست" في العاصمة السعودية الرياض.

وأشعلت ميريام أجواء الحفل بأغانيها ورقصها الذي تداول المغردون فيديوهات كثيرة رصدته على المسرح، حيث أطلت ببدلة رجالية باللون الأسود مرتدية تحتها "توب" شفافة.

كما ضجت مواقع التواصل بمقطع فيديو ظهرت فيه ميريام وهي تبكي متأثرة على المسرح.

وظهرت ميريام في الفيديو وهي تتحدث عن معاناتها مع المرض الذي لم تكشف حتى الساعة عن طبيعته بشكل واضح، وقالت: "قضيت 4 سنين من عمري على العكاز"، داعية الجميع الى التحلي بالصبر والإيمان من اجل النضال والمكافحة لحياة افضل.