فنون ومشاهير

رسالة غامضة من والد حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب.. ماذا قصد بها؟

Lebanon 24
19-12-2021 | 05:00
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وجّه حسين حبيب والد الفنان المصري حسام حبيب، رسالة غامضة لطليقة الأخير الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر صفحته على "فيسبوك"، تزامناً مع طرح أغنيتها الجديدة "خاصمت النوم".

 

ونشر فيديو أغنيتها الجديدة مرفقاً إياها بتعليق غامض يبدو وكأنه رسالة لها، استعان خلالها بكلمات أغنية "بلاش تحدي"، من غناء حسين المصري وكلمات الشاعر الراحل مرسي السيد. وتضمنت كلمات الرسالة: "من غير تحدي بلاش تعاندي، في كلمة لسه أخيرة عندي، مين في الدنيا حبك قدي، لاحد قبلي ولا حد بعدي".

 

وسرعان ما أثارت الرسالة الغريبة والغامضة التساؤلات نحو ما قام به والد حسام حبيب، قبل ساعات ماضية، إذ ربطها البعض بمحاولاته في عودة العلاقة مرة أخرى، بين نجله وعبد الوهاب.

 

وقبل أيام، وجه حسين حبيب رسالة لابنه حسام، قال له خلالها: "من الحماقة أن تهوى امرأة يعشقها الملايين، إذا أحبتك حسدوك، وإن اختلفت معها بغضوك، وعلى السوشيال ميديا رجموك، وعلى المواقع صلبوك".

المصدر: روسيا اليوم
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