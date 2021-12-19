فنون ومشاهير

فنانة مصرية شهيرة تفجر مفاجأة وتعلن إصابتها بسرطان الثدي!

Lebanon 24
19-12-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-898494-637754850057740407.jpg
Doc-P-898494-637754850057740407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فجرت الفنانة المصرية سمية الألفي، مفاجأة غير سارة لجمهورها حيث أعلنت في تصريحات صحافية، إصابتها بسرطان الثدي، من الدرجة الرابعة.

 

وكانت سمية قد كشفت، بعدما تأكدت من إصابتها بالسرطان، أنها تستعد لدخول غرفة العمليات لإجراء جراحة لاستئصال الورم في أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين.

 

 
 

يذكر أن آخر ظهور للفنانة سمية الألفي، كان خلال العرض الخاص لفيلم "ريتسا" حيث حضرت برفقة ابنها أحمد الفيشاوي بطل العمل لمساندته ومشاهدة فيلمه الجديد.

 

وكانت الألفي قد أثارت الجدل بعدما حلت ضيفة على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، بعدما كشفت العديد من الأسرار عن طليقها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، حيث كشفت تفاصيل قصة الحب التي جمعت طليقها، والفنانة ليلى علوي، والتي تسببت في طلاقها لأول مرة منه.

 

كما تطرقت إلى أزمات نجلها الفنان أحمد الفيشاوي ومنها ظهور نجل جديد له يدعى تيتوس الفيشاوي، وقالت إنها ليست لديها أي معلومات عنه.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-12-19
12:00 | 2021-12-19
11:00 | 2021-12-19
08:09 | 2021-12-19
06:08 | 2021-12-19
05:38 | 2021-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website