فنانة مصرية شهيرة تفجر مفاجأة وتعلن إصابتها بسرطان الثدي!

فجرت الفنانة المصرية سمية الألفي، مفاجأة غير سارة لجمهورها حيث أعلنت في تصريحات صحافية، إصابتها بسرطان الثدي، من الدرجة الرابعة.

وكانت سمية قد كشفت، بعدما تأكدت من إصابتها بالسرطان، أنها تستعد لدخول غرفة العمليات لإجراء جراحة لاستئصال الورم في أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة سمية الألفي، كان خلال العرض الخاص لفيلم "ريتسا" حيث حضرت برفقة ابنها أحمد الفيشاوي بطل العمل لمساندته ومشاهدة فيلمه الجديد.

وكانت الألفي قد أثارت الجدل بعدما حلت ضيفة على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، بعدما كشفت العديد من الأسرار عن طليقها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، حيث كشفت تفاصيل قصة الحب التي جمعت طليقها، والفنانة ليلى علوي، والتي تسببت في طلاقها لأول مرة منه.

كما تطرقت إلى أزمات نجلها الفنان أحمد الفيشاوي ومنها ظهور نجل جديد له يدعى تيتوس الفيشاوي، وقالت إنها ليست لديها أي معلومات عنه.