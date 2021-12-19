فنون ومشاهير

تامر حسني بموقف طريف على المسرح.. أخذ هاتف معجب وردّ على المتصل! (فيديو)

Lebanon 24
19-12-2021 | 11:00
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أحيا الفنان المصري تامر حسني حفلاً غنائياً أمس السبت ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض " ميدل بيست " وحقق رقماً قياسياً من حيث عدد الحضور .

 

وشارك تامر محبيه ومتابعيه عبر حسابه الخاص على تطبيق " إنستغرام " لقطات فيديو من الحفل الذي قدّم خلاله عدد كبير من أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور .

 

وفي موقف طريف، أعطى شخص من الحضور هاتفه لتامر حسني ليأخذ معه سلفي وتفاجئ تامر بأن هاتف المعجب يرنّ فقام بالإجابة عليه . وقال تامر للمتصل : " فين الأكل" ليرد عليه بدوره بأن صاحب الهاتف في الحفل وسيأتي إليه فور انتهائه.

 

 

ولاقى هذا الموقف تفاعلاً كبيراً بين الحضور الذين صفّقوا لتامر معبّرين عن سعادتهم بتواضعه وخفّة دمّه .

 

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