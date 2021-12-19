تامر حسني بموقف طريف على المسرح.. أخذ هاتف معجب وردّ على المتصل! (فيديو)

أحيا الفنان المصري تامر حسني حفلاً غنائياً أمس السبت ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض " ميدل بيست " وحقق رقماً قياسياً من حيث عدد الحضور .

وشارك تامر محبيه ومتابعيه عبر حسابه الخاص على تطبيق " إنستغرام " لقطات فيديو من الحفل الذي قدّم خلاله عدد كبير من أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور .

وفي موقف طريف، أعطى شخص من الحضور هاتفه لتامر حسني ليأخذ معه سلفي وتفاجئ تامر بأن هاتف المعجب يرنّ فقام بالإجابة عليه . وقال تامر للمتصل : " فين الأكل" ليرد عليه بدوره بأن صاحب الهاتف في الحفل وسيأتي إليه فور انتهائه.

كتير طلع مهضوم تامر بهيدا الموقف...شخص من الحضور أعطاه هاتفه كرمال ياخد صورة سيلفي معه، و رن الهاتف ورد تامر عالمتصل 🤭 pic.twitter.com/kkZNO0edm6 — HOT NEWS (@NewsGherChekel) December 18, 2021

ولاقى هذا الموقف تفاعلاً كبيراً بين الحضور الذين صفّقوا لتامر معبّرين عن سعادتهم بتواضعه وخفّة دمّه .