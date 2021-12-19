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فنون ومشاهير
كايت بلانشيت تُمنَح جائزة سيزار فخرية
Lebanon 24
19-12-2021
|
23:00
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تُمنَح الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت جائزة سيزار فخرية عن مجمل مسيرتها وعن القضايا التي تلتزمها ، تتسلمها النجمة في 25 كانون الثاني 2022 خلال الاحتفال السابع والأربعين لتوزيع الجوائز السينمائية الفرنسية، على ما أعلنت الجمعة الجهتان المنظمتان.
وأوضحت محطة "كانال +" وأكاديمية جوائز سيزار في بيان أن الممثلة والمنتجة التي سبق أن حازت جائزتي أوسكار عام 2005 عن دورها في "ذي أفييتور" لمارتن سكورسيزي وعام 2014 عن دورها في "بلو جاسمين" لوودي آلن، ستحصل على الجائزة الفخرية عن مجمل مسيرتها وعن شخصيتها، واصفة إياهما بأنهما "رائعتان".
وذكّرت الأكاديمية بأن بلانشيت البالغة 52 عاماً "فنانة متعددة الأوجه تنشط في السينما والتلفزيون والمسرح".
وأشارت إلى أن منح الممثلة هذه الجائزة يتزامن مغ انتهائها أخيراً من المشاركة في تصوير فيلم "تار" للمخرج تود فيلد، فيما تؤدي دور محللة نفسية في فيلم غييرمو دل تورو الجديد "نايتمير" الذي يبدأ عرضه في مطلع سنة 2022.
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