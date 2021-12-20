بـ"عالسريع"... ناصيف زيتون الأكثر تداولاً

شغل ناصيف زيتون مواقع التواصل والمنصّات الإعلامية قبل عدّة أيام من إطلاقه أغنيته الجديدة "عالسريع".

وتداولت كلمة "عالسريع" وصارت حديث البلد، فتساءل الجمهور عن الأمور اليومية التي يمكن كل إنسان أن يفعلها "عالسريع"، لكنّ جواب ناصيف كان بكلّ بساطة: "عالسريع..عالسريع.. قلبي حبّك عالسريع!".وقد أطلق ناصيف الأغنية على قناته الرسمية على يوتيوب، وسرعان ما اقتحمت قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً في دول العالم العربي، كما تتصدّر أيضاً قائمة توب الأغاني اللبنانية على تطبيق أنغامي.الأغنية من كلمات رياض العلي، ألحان أحمد بركات وتوزيع عمر صبّاغ. أمّا الفيديو فمن تصميم ابراهيم كسرواني وتوزيع وتري ومن إنتاج Tstart، وهي الآن متوفّرة على كافّة المتاجر الرقمية العالميّة.