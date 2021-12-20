أشهر حالات انفصال المشاهير في 2021





فيما يلي أبرز حالات الانفصال في عالم المشاهير في 2021:





شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أكدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بداية هذا الشهر، نبأ انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، إذ أصدر مكتبها الإعلامي بياناً يؤكد فيه وقوع الطلاق بالفعل.



وجاء في البيان: "في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية من أخبار تضمنت انفصال شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، موضحةً أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية". عصفت سنة 2021 بالكثير من العلاقات التي جمعت المشاهير، حتى تلك التي أُحيطت بهالة من الرومانسية واعتُبرت مثالية ومتينة.فيما يلي أبرز حالات الانفصال في عالم المشاهير في 2021:أكدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بداية هذا الشهر، نبأ انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، إذ أصدر مكتبها الإعلامي بياناً يؤكد فيه وقوع الطلاق بالفعل.وجاء في البيان: "في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية من أخبار تضمنت انفصال شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، موضحةً أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".

مصطفى فهمي وفاتن موسى

انفصل الممثل مصطفى فهمي عن الإعلامية فاتن موسى في تشرين الأول 2021 بعد زواج دام حوالي أربع سنوات. وتحول الطلاق إلى أزمة وصلت إلى حد فتح تحقيق يتهم فيه فهمي بحبس طليقته وتخويفها.

جيجي حديد وزين مالك

انفصلت عارضة الأزياء عن المغني في خريف هذا العام، وسط مزاعم بأن زين قد دخل في نزاع مع والدتها؛ يولاندا حديد. ونقل موقع E! عن مصدر مقرب من عائلة حديد حينها أن الثنائي "يعمل على إعداد تفاصيل الحضانة" لابنتهما البالغة من العمر 14 شهراً.

إيلون ماسك وغرايمز

انفصل الثنائي بعد ثلاث سنوات من العلاقة. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" و"سبايس إكس" لموقع "بيدج سيكس" أنه "انفصل عن شريكته، فنانة البوب الكندية، غرايمز، وتابع أنهما "لا يزالان يحبان بعضهما البعض، ويريان بعضهما البعض بشكل متكرر وبشروط رائعة".

بيل وميليندا غيتس

في أيار أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس انفصاله عن زوجته ميليندا، بعد 27 عاماً من الزواج.



وقال غيس في بيان مشترك حينها إنه وزوجته سيواصلان العمل معاً في مؤسستهما الخيرية التي تشمل التعليم والمساواة بين الجنسين والرعاية الصحية.

كانييه ويست وكيم كارداشيان

في شباط الماضي تقدّمت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان بطلب رسمي للطلاق من زوجها مغني الراب كانييه ويست، بعد أسابيع من التكهنات حول احتمال انفصالهما.



وكان الزوجان قد اقترنا في أيار 2014، ولديهما أربعة أطفال، وقد طلبت كارداشيان حضانة مشتركة لهم.