مصرع ممثلة شابة بعد سقوطها من الطابق الـ14 في أحد الفنادق

ضجّت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الممثلة اليابانية سايكا كاندا، الأحد، في ظروف غامضة إثر سقوطها من الطابق الـ 14 في أحد الفنادق حيث كانت تقيم.



وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن كاندا سقطت من غرفتها في فندق "سابورو" شمالي اليابان ولم تتمكن الشرطة من كشف كامل ملابسات الحادث، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.





وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع مساء السبت، حيث عُثر على الشابة البالغة من العمر 35 عاماً في باحة الفندق المكوّن من 22 طابقاً وتم الإعلان عن مصرعها بعد نقلها إلى المستشفى.



وحققت الشرطة في هذه القضية مع افتراض أنه حادث انتحار رغم أنها لم تجد أي رسالة من الراحلة لتأكيد الأمر، لذلك لا يمكن استبعاد فكرة عمل إجرامي الى الآن.



يُذكر أن كاندا، الممثلة والمغنية اليابانية الشهيرة، هي ابنة الممثل ماساكي كاندا والمغنية سيكو ماتسودا، وكان من المفترض أن تشارك في مسرحية تحمل اسم "ماي فير ليدي"، لكنها حضرت البروفة الفنية يوم الجمعة فقط. وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع مساء السبت، حيث عُثر على الشابة البالغة من العمر 35 عاماً في باحة الفندق المكوّن من 22 طابقاً وتم الإعلان عن مصرعها بعد نقلها إلى المستشفى.وحققت الشرطة في هذه القضية مع افتراض أنه حادث انتحار رغم أنها لم تجد أي رسالة من الراحلة لتأكيد الأمر، لذلك لا يمكن استبعاد فكرة عمل إجرامي الى الآن.يُذكر أن كاندا، الممثلة والمغنية اليابانية الشهيرة، هي ابنة الممثل ماساكي كاندا والمغنية سيكو ماتسودا، وكان من المفترض أن تشارك في مسرحية تحمل اسم "ماي فير ليدي"، لكنها حضرت البروفة الفنية يوم الجمعة فقط.