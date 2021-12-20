نور عمرو دياب تتحدث عن تجهيزات زفافها.. وهذا ما قاله خطيبها عن والدها

أطلّت نور عمرو دياب كعادتها في بث مباشر وتحدثت بصراحة مع متابعيها وردّت على الكثير من أسئلتهم، وفاجأت الجميع بظهور خطيبها الإنكليزي كيران معها وفتحت قلبها للجمهور بكل صراحة وحب.وكشفت ابنة النجمة شيرين رضا عن تحضيراتها لحفل زفافها، والذي سيُقام خلال العام 2022، مؤكدةً أنها تسعى لإقامة حفل خاص وتستعد للانتقال للعيش في شقة واحدة مع زوجها المستقبلي.من جانبه، تحدث كيران عن تفاصيل علاقته بنور، مشيراً إلى أنها جيدة وفي تحسّن دائم، فقال: "أهم ما في العلاقات هو أن تهتم بنفسك وبشريكك، فإذا كنت لا تحب نفسك، كيف ستجعل شريكك يحبك؟!".وعن رأيه في نور، أكد أن "لديها طاقة إيجابية وهي ذكية وجميلة وأنا أحبّها جداً". كما أكد أنه يستمع أحياناً لأغاني والدها النجم عمرو دياب، وتحديداً تلك التي غنّاها قديماً لنور.وكانت ابنة "الهضبة" قد أعلنت في 10 آب الماضي عن خطوبتها من خلال نشر مجموعة صور عفوية على "إنستغرام"، وعبّرت عن سعادتها مع حبيبها، وهو ما أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب احتفالها بخطوبتها بمفردها وبغياب والديها.