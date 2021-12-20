فنون ومشاهير

الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويقدم السبب (فيديو)

Lebanon 24
20-12-2021 | 12:00
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أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الغناء، وقدم السبب في فيديو نشره على حسابه في فيسبوك.
وقال النابلسي: "هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".
وأضاف: "ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم... هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة".
 
المصدر: روسيا اليوم
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