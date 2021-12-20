عاصي الحلاني يحتفل بابنته "الشيف" دانا (صور)

بعدما أصبحت "شيف" رسميا، وحصلت على شهادتها في فرنسا، عادت دانا الحلاني الى منزلها في بيروت. ونشرت صورا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث احتفل والدها وشقيقتها ماريتا ومجموعة من الاصدقاء معها. وقطعا قالب حلوى للمناسبة مكتوب عليه "مبروك شيف دانا".