نادين نجيم تكشف سراً بشأن إطلالتها في رمضان 2022.. ما هو؟ (فيديو)

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم أنها ستغيب عن الشاشة في موسم رمضان 2022، وذلك بسبب اهتمامها بأمر بارزٍ للغاية كشفت تفاصيله في مقابلة بثت ضمن برنامج "مع النجوم" عبر شاشة "الآن".

فماذا قالت نجيم عن مشاريعها وما هو السبب الذي سيبعدها عن الشاشة خلال رمضان؟