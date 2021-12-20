فنون ومشاهير

إعلامي لبناني يوجه نصائح لمحبي الصحافة.. إليكم ما قاله (فيديو)

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Lebanon 24
20-12-2021 | 16:00
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يسعى الكثير من الأشخاص إلى التميز في مجال الإعلام واكتساب المهارات العديدة التي تمنحهم حافزاً للتقدم.
 
ووسط هذا، فإن الصحافي يتميز بعمله الميداني، إذ يقدم من خلاله الكثير للمشاهدين، والأهم هو نقل الحقيقة للرأي العام.
 
وانطلاقاً من كل ذلك، يطرح سؤال أساسي نفسه: 

ما الذي يجعل الصحافي بالتحديد مراسلاً ميدانياً ناجحاً؟

 



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