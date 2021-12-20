إعلامي لبناني يوجه نصائح لمحبي الصحافة.. إليكم ما قاله (فيديو)

يسعى الكثير من الأشخاص إلى التميز في مجال الإعلام واكتساب المهارات العديدة التي تمنحهم حافزاً للتقدم.

ووسط هذا، فإن الصحافي يتميز بعمله الميداني، إذ يقدم من خلاله الكثير للمشاهدين، والأهم هو نقل الحقيقة للرأي العام.

وانطلاقاً من كل ذلك، يطرح سؤال أساسي نفسه: ما الذي يجعل الصحافي بالتحديد مراسلاً ميدانياً ناجحاً؟ الإجابة على هذا السؤال وأكثر يطرحها إعلامي لبناني بارز ضمن فيديو يمكن مشاهدته من هنا



