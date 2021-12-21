16
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
زوجة ماكرون متحولة جنسياً؟
Lebanon 24
21-12-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع أنباء تفيد بأن وزجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بريجيت ولدت "ذكرا".
وقالت تقارير إخبارية إن صحفية فرنسية كشفت، بعد 3 سنوات من التقصي والبحث، أن سيدة فرنسا الأولى ذكر متحول واسمه الحقيقي "جان ميشيل ترونيو".
وبحسب قناة "بي اف ام تي في" الفرنسية، فإن "هذه الأنباء تم نقلها على نطاق واسع من قبل اليمين.
في غضون ذلك، هددت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتقام من مروجي شائعة تحولها جنسيا من ذكر لأنثى، وهي المفاجأة التي فجرتها إحدى الصحفيات واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت الفناة الفرنسية، نقلا عن مصادر مقربة من بريجيت فإنها تعتزم رفع دعوى قضائية بعد حملة "أكاذيب وشائعات" عن كونها وُلدت "ذكرا"، وهو ما اعتبرته معاديا للمتحولين حنسيا.
ووضع موقع الأخبار الرقمي "Numerama" سلسلة نسب هذه المعلومات، مشيرا إلى أنها ظهرت لأول مرة في أعمدة "Faits & Documents"، في نسختها المؤرخة في 29 سبتمبر/أيلول الماضي".
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم كم سيبلغ سعر البنزين غداً
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم كم سيبلغ سعر البنزين غداً
14:00 | 2021-12-20
20/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر رئيس الحكومة تكشف.. ما حقيقة الخلاف بين بري وميقاتي؟
Lebanon 24
مصادر رئيس الحكومة تكشف.. ما حقيقة الخلاف بين بري وميقاتي؟
13:42 | 2021-12-20
20/12/2021 01:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ يهم اللبنانيين.. هذا ما قاله وزير الطاقة عن التغذية الكهربائية
Lebanon 24
تصريحٌ يهم اللبنانيين.. هذا ما قاله وزير الطاقة عن التغذية الكهربائية
15:05 | 2021-12-20
20/12/2021 03:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لا بطاقات تشريج ملموسة.. هكذا يتم تعبئة الخطوط في لبنان
Lebanon 24
لا بطاقات تشريج ملموسة.. هكذا يتم تعبئة الخطوط في لبنان
11:04 | 2021-12-20
20/12/2021 11:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يرتفع" في السوق الموازية.. كم بلغ سعره مساء اليوم؟
Lebanon 24
الدولار "يرتفع" في السوق الموازية.. كم بلغ سعره مساء اليوم؟
12:47 | 2021-12-20
20/12/2021 12:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:15 | 2021-12-21
هجوم عنيف من ممثلة على أدهم نابلسي: "ما تخاف فايت على جهنم إن اعتزلت او لا"
08:00 | 2021-12-21
ممثل لبناني جديد يحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات
07:30 | 2021-12-21
صورة إعلامي لبناني شهير وزوجته حديث مواقع التواصل... والجمهور يعلّق: "مرتو مسيطرة"!
07:00 | 2021-12-21
تغريدة من العيار الثقيل.. راغب علامة يكشف عن "سلاح الطبقة السياسية"
03:00 | 2021-12-21
بعد انتشار خبر وفاتها.. ابنة شقيقة سميرة توفيق تخرج عن صمتها!
02:25 | 2021-12-21
الفن يتألق في سماء بيروت.. أمسياتٌ وحفلات تكسرُ الأزمات بأصالة
فيديو
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
08:00 | 2021-12-19
21/12/2021 17:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
02:00 | 2021-12-19
21/12/2021 17:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
01:30 | 2021-12-19
21/12/2021 17:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact