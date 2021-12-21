زوجة ماكرون متحولة جنسياً؟

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع أنباء تفيد بأن وزجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بريجيت ولدت "ذكرا".

وقالت تقارير إخبارية إن صحفية فرنسية كشفت، بعد 3 سنوات من التقصي والبحث، أن سيدة فرنسا الأولى ذكر متحول واسمه الحقيقي "جان ميشيل ترونيو".



وبحسب قناة "بي اف ام تي في" الفرنسية، فإن "هذه الأنباء تم نقلها على نطاق واسع من قبل اليمين.

في غضون ذلك، هددت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتقام من مروجي شائعة تحولها جنسيا من ذكر لأنثى، وهي المفاجأة التي فجرتها إحدى الصحفيات واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.