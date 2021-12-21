نانسي عجرم بـ "الشورت" في السعودية.. وغادرت حفلها بعد أغنيتين فقط! (فيديو)

أحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرا حفلاً غنائياً ضمن ختام مهرجان "ميدل بيست" في السعودية.
وظهرت نانسي على الجمهور السعودي وهي ترتدي "شورت" من الجلد الأسود نسقته مع "توب" باللون الذهبي وجاكيت باللون الذهبي والفضي والأسود،وتحوّلت إطلالتها الى حديث روّاد الإنترنت وقسمت الرأي العام بعدما اعتبر البعض أن "اللوك" كان جريئا.
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وغادرت نانسي الحفل بعدما أدت أغنيتين فقط هما "بدنا نولع الجو" و"سلامات"، علما انه كان من المفترض أن تشمل فقرتها الغنائية 5 أغنيات.
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وعن سبب ذلك، قامت نانسي عبر "تويتر" بـ "ريتويت" لتغريدة الإعلامي ايلي مرعب لتوضيح السبب، وهو أنها تأخرت في الحضور ضمن الموعد المحدد لها للصعود على المسرح وغادرت الحفل بعد تقديمها أغنيتين، احتراماً لرفع أذان العشاء حسب توقيت السعودية.
النجمة @NancyAjram كان المفروض تغني ٥ أغنيات على مسرح #ميدل_بيست ، ولكن بسبب التأخير يلي صار واحترامًا لتوقيت الأذان غنِّت #بدنا_نولع_الجو و #سلامات فقط، ورغم هالموضوع قدرت تولِّع الاجواء وتفاعل الجمهور كان رهيب، وتصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي قبل وبعد الحفل #نانسي_مدل_بيست pic.twitter.com/Sj38FKxFl5
— Elie Merheb | ايلي مرعب (@_ElieMerheb) December 19, 2021
النجمة @NancyAjram كان المفروض تغني ٥ أغنيات على مسرح #ميدل_بيست ، ولكن بسبب التأخير يلي صار واحترامًا لتوقيت الأذان غنِّت #بدنا_نولع_الجو و #سلامات فقط، ورغم هالموضوع قدرت تولِّع الاجواء وتفاعل الجمهور كان رهيب، وتصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي قبل وبعد الحفل #نانسي_مدل_بيست pic.twitter.com/Sj38FKxFl5