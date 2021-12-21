نانسي عجرم بـ "الشورت" في السعودية.. وغادرت حفلها بعد أغنيتين فقط! (فيديو)

أحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرا حفلاً غنائياً ضمن ختام مهرجان "ميدل بيست" في السعودية.

وظهرت نانسي على الجمهور السعودي وهي ترتدي "شورت" من الجلد الأسود نسقته مع "توب" باللون الذهبي وجاكيت باللون الذهبي والفضي والأسود،وتحوّلت إطلالتها الى حديث روّاد الإنترنت وقسمت الرأي العام بعدما اعتبر البعض أن "اللوك" كان جريئا.

وغادرت نانسي الحفل بعدما أدت أغنيتين فقط هما "بدنا نولع الجو" و"سلامات"، علما انه كان من المفترض أن تشمل فقرتها الغنائية 5 أغنيات.

وعن سبب ذلك، قامت نانسي عبر "تويتر" بـ "ريتويت" لتغريدة الإعلامي ايلي مرعب لتوضيح السبب، وهو أنها تأخرت في الحضور ضمن الموعد المحدد لها للصعود على المسرح وغادرت الحفل بعد تقديمها أغنيتين، احتراماً لرفع أذان العشاء حسب توقيت السعودية.