محطات في حياة أدهم نابلسي قبل اعتزاله!





وبدأ أدهم نابلسي حياته الفنية بعد مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" في عام 2013، وتلقى دعم كبير من الفنان وائل كفوري في البرنامج، وانضم إلى فريقه ونافس في النهائيات، ولكنه خسر اللقب، وانطلق في مسيرته الفنية بعد البرنامج مباشرة، وقدم عدة أغاني ناجحة في تلك الفترة، وتلقى دعم من عدد من الفنانين أبرزهم وائل كفوري وإليسا في بداية مسيرته الفنية. أثار أدهم نابلسي ضجة كبيرة بعد إعلان اعتزاله الفن والغناء، وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث بعد اعتزاله المفاجئ، ونتستعرض إليكم أبرز المعلومات والمحطات في حياة أدهم نابلسي قبل إعلانه الاعتزال.وبدأ أدهم نابلسي حياته الفنية بعد مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" في عام 2013، وتلقى دعم كبير من الفنان وائل كفوري في البرنامج، وانضم إلى فريقه ونافس في النهائيات، ولكنه خسر اللقب، وانطلق في مسيرته الفنية بعد البرنامج مباشرة، وقدم عدة أغاني ناجحة في تلك الفترة، وتلقى دعم من عدد من الفنانين أبرزهم وائل كفوري وإليسا في بداية مسيرته الفنية.

إليسا تدعم أدهم نابلسي في حفلاتها

وشارك أدهم نابلسي النجمة إليسا في حفلها بمهرجان قرطاج، وقدمته للجمهور معها على المسرح، وشارك معها في أغنية على المسرح، وتلقى دعم خاص منها في بداياته الفنية.

وطرح أدهم نابلسي عدة أغاني شهيرة في مسيرته القصيرة ومنها "هو الحب" التي حققت أكثر من 250 مليون نسبة استماع على يوتيوب في 3 سنوات، وأغنية "مش عيب" بالإضافة إلى أغنيته الوحيدة باللهجة المصرية "حان الآن" التي حققت أكثر من 106 مليون مشاهدة في عام من طرحها على يوتيوب.

وكانت آخر أعمال أدهم نابلسي قبل الاعتزال في أغنية "أمي" في عيد الأم بعام 2021، وسبقها فيديو كليب أغنية "خايف" في فبراير 2021، وهي من كلماته وألحانه وتوزيعه، وسبق أن قدم أدهم نابلسي الأغاني الدينية في بداية مسيرته، وذلك في أنشودة "شفيع الناس" في 2014.