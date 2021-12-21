فنون ومشاهير

ممثل لبناني جديد يحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

Lebanon 24
21-12-2021 | 08:00
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نشر الممثل اللبناني مازن معضم عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي صورة له من دبي.
وكتب معضم: "شكراً دولة الامارات شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي شكراً لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون والشكر موصول لسعادة هالة بدري المدير العام وسعادة الدكتور صلاح القاسم المدير التنفيذي رئيس اللجنة كما أشكر الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي على منحي الإقامة الذهبية من فئة المبدعين من اهل الثقافة والفن.
حفظ الله هذا البلد الحبيب وادام امنه واستقراره وعزه وتقدمه".
وقد تفاعل المتابعين مع منشور مازن مباركين له ومتمنيين له النجاح.
 
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