فنون ومشاهير

بعد انتشار خبر وفاتها.. ابنة شقيقة سميرة توفيق تخرج عن صمتها!

Lebanon 24
21-12-2021 | 03:00
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نفت لينا رضوان، ابنة شقيقة الفنانة سميرة توفيق، كلّ الشائعات الّتي أطلقت مؤخرا عن وفاة "سمراء البادية".

 

وكتبت لينا رضوان عبر حسابها على إنستغرام: "سميرة توفيق بخير وبصحّة وعافية، وهي اليوم حيث إقامتها في دولة الإمارات وفي فيلّتها في أبو ظبي حد السعديات".

 

وتابعت: "كلّ المواقع مُغرضة، أقلّه اسألوا أهل بيتها. هيك بتنزّلوا خبر من دون التأكّد؟ سميرة توفيق بخير والحمدلله محاطة بالرعاية والاهتمام من قبل دولة الامارات ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله".

 
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