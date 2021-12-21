الفن يتألق في سماء بيروت.. أمسياتٌ وحفلات تكسرُ الأزمات بأصالة

لم تمنع الظروف الاقتصادية والأوضاع الصحيّة المرتبطة بفيروس "كورونا" من بروز الأجواء الموسيقية العامرة عند أعتاب عيد الميلاد المجيد.

فرغم كلّ شيء، تأتي الحفلات والأمسيات لتؤكد من جديد أن "الكأس المر" الذي يشرب منه اللبنانيون يومياً، سينكسر لا محال، لتنهل من بعده الإيجابيات والآمال بحياة أفضل.

الأوركسترا الوطنية تتألق بأمسية ميلادية

ووسط كل الأزمات المتلاحقة، شاءت الأوركسترا الوطنية أن تطبع بصمتها من جديد وذلك ضمن مهرجان "برنامج ترنّم" المستمر لغاية يوم 23 كانون الأول الحالي.



وعليه، ستقام، مساء الخميس المقبل عند الساعة 8.30، في كنيسة "القديس يوسف" (مونو - الأشرفية)، أمسية إنشادية خاصة بالأعياد للأوركسترا الوطنية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، وبمشاركة جوقة "جامعة سيدة اللويزة" بإشراف الأب خليل رحمة.



أما الغناء المنفرد، فيتولاه الكونتر ــ تينور اللبناني الشهير ماتيو خضر، الذي يؤدّي باقة من الكلاسيكيّات الميلاديّة بصوته الأوبرالي المرتفع الطبقة.



ألين لحود تغنّي سلوى القطريب



وفي رحاب الفن الممزوج بالذكريات، تحيي المغنية والممثلة اللبنانية ألين لحود حفلاً موسيقياً إحياء للذكرى الـ68 لميلاد والدتها الفنانة اللبنانية الراحلة سلوى القطريب (1953 - 2009).

فيوم غدٍ الأربعاء عند الساعة التاسعة مساء في "NOW Beirut" - الأشرفية (شارع سليم بسترس)، ستقدّم الفنانة الشابة التي شاركت في الموسم الثالث من برنامج The Voice بنسخته الفرنسية، مختارات من ريبيرتوار والدتها الغنيّ بأغنيات حقّقت شهرة واسعة، نذكر منها: "خدني معك" "و "وعدوني" و"رجعنا ورجعوا الحبايب" وغيرها. وفي رحاب الفن الممزوج بالذكريات، تحيي المغنية والممثلة اللبنانية ألين لحود حفلاً موسيقياً إحياء للذكرى الـ68 لميلاد والدتها الفنانة اللبنانية الراحلة سلوى القطريب (1953 - 2009).فيوم غدٍ الأربعاء عند الساعة التاسعة مساء في "NOW Beirut" - الأشرفية (شارع سليم بسترس)، ستقدّم الفنانة الشابة التي شاركت في الموسم الثالث من برنامج The Voice بنسخته الفرنسية، مختارات من ريبيرتوار والدتها الغنيّ بأغنيات حقّقت شهرة واسعة، نذكر منها: "خدني معك" "و "وعدوني" و"رجعنا ورجعوا الحبايب" وغيرها.



للاستعلام: 01/211122.



فيلم عالمي يصل الى السينمات اللبنانية



ويصل يوم الخميس المقبل إلى السينمات اللبنانية، الجزء الرابع من سلسلة الخيال العالمي "The Matrix"، والذي يحمل اسم "The Matrix Resurrections" (إخراج لانا واتشوسكي ــ 148 د).

ويتألق في هذا الفيلم الممثل الكندي المولود في لبنان كيانو ريفز، ويقدّم الأخير أداء باهراً يأسر القلوب.



في الحمرا.. أجواء مختلفة



وفي الحمرا، ستحضر المتعة بقوة اليوم الثلاثاء في "مترو المدينة". ففي سياق الأنشطة الفنية المنوّعة التي يحرص على تنظيمها مع مراعاة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، يدعو الفضاء البيروتي إلى حضور أمسية بعنوان "رقص شرقي حاف".

ومن المتوقع أن تقدم هذه الحفلة جرعات من الترفيه والسعادة للحاضرين، لعلّها تُنسيهم واقعهم الصعب.



ويحيي السهرة 3 فنانين معروفين في هذا المجال وسبق أن شاهدهم الجمهور في عروض عدّة من إنتاج "مترو المدينة" خلال السنوات الماضية، وهم: رندا مخّول، نعيمة يزبك وإياد ملاعب.