فنون ومشاهير

تغريدة من العيار الثقيل.. راغب علامة يكشف عن "سلاح الطبقة السياسية"

Lebanon 24
21-12-2021 | 07:00
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إعتبر السوبر ستار راغب علامة أن ما يحصل الآن من خلافات وأخذ ورد وضغط بين أركان الطبقة السياسية في لبنان قد يكون نوع من المعارك الوهميّة لشد العصب من أجل الإنتخابات.
 
وفي تغريدة له عبر "تويتر"، رأى علامة أن ما تفعله الطبقة السياسية هو السلاح الوحيد لحمايتهم بعد أن سرقوا الخزينة وأموال الناس.
 
وكتب راغب: "أنا لا أثق ولا بأي أحد من اركان الطبقة الطائفية السياسية في لبنان. ما يحصل الآن من خلافات وأخذ ورد وضغط وتمثيليات قد يكون نوع من المعارك الوهمية لشد العصب من اجل الانتخابات، لأنه سلاحهم الوحيد وسبيلهم الوحيد لحمايتهم بعد أن أفلسوا الخزينة وسرقوها وسرقوا أموال ومستقبل الناس!".
 
يذكر أن راغب علامة يودّع عام 2021 ويستقبل العام الجديد 2022 بحفل غنائي يحييه بمدينة هيوستن الأميركية.


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