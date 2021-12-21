تغريدة من العيار الثقيل.. راغب علامة يكشف عن "سلاح الطبقة السياسية"

إعتبر السوبر ستار راغب علامة أن ما يحصل الآن من خلافات وأخذ ورد وضغط بين أركان الطبقة السياسية في لبنان قد يكون نوع من المعارك الوهميّة لشد العصب من أجل الإنتخابات.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، رأى علامة أن ما تفعله الطبقة السياسية هو السلاح الوحيد لحمايتهم بعد أن سرقوا الخزينة وأموال الناس.

وكتب راغب: "أنا لا أثق ولا بأي أحد من اركان الطبقة الطائفية السياسية في لبنان. ما يحصل الآن من خلافات وأخذ ورد وضغط وتمثيليات قد يكون نوع من المعارك الوهمية لشد العصب من اجل الانتخابات، لأنه سلاحهم الوحيد وسبيلهم الوحيد لحمايتهم بعد أن أفلسوا الخزينة وسرقوها وسرقوا أموال ومستقبل الناس!".