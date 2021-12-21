فنون ومشاهير

هجوم عنيف من ممثلة على أدهم نابلسي: "ما تخاف فايت على جهنم إن اعتزلت او لا"

Lebanon 24
21-12-2021 | 08:15
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هاجمت الممثلة فداء الكبرا الفنان الأردني أدهم نابلسي بعد إعلان اعتزاله الفن بشكل نهائي الإثنين، وسط صدمة بين جمهوره ومتابعيه.

ووجهت الكبرا رسالة إلى نابلسي قالت فيها:" ما تخاف فايت على جهنم إن اعتزلت او لا، يكفي غلاظة وترند".

واعتبرت أنه كان بإمكان نابلسي إعلان خبر اعتزاله الغناء من دون التطرق إلى موضوع الدين والصلاة، وأكدت أن صوت أدهم نابلسي يستفزها كثيرا، وكان الأجدر به أن يعد للعشرة قبل إعلان اعتزاله، مشيرة إلى أنها شعرت عند متابعة فيديو الاعتزال وكأنه يعلن انشقاقه.

وأشارت إلى أنه وفق كلام أدهم نابلسي فإن كل الفنانين "كفار"، وهذا أمر مرفوض بخاصة أن هناك عددا من الفنانين يصلون ويخافون ربهم حسب قولها.

ولفتت إلى أنها لم تكفر من خلال هذا التصريح، وليس بالضرورة الإفتاء بالحرام والحلال لأن الله لم يضع أوصياء على أحد، متهمة المتابعين بقلة الأخلاق بعدما قرأت تعليقاتهم المسيئة.

وأضافت: "منا مضطرين كفنانين، مطربين او ممثلين نكون بنفس الكفة كل واحد الله بيعرف طبيعته.. الله يهدي من يشاء، ولكن ليس من الضروري الإعلان عن هل الخير".
المصدر: فوشيا
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