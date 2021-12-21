فنون ومشاهير

فنانة إماراتية تهدي زوجها سيارة فارهة!

Lebanon 24
21-12-2021 | 14:00
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نشرت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي مقاطع فيديو وثقت من خلالها إهداءها سيارة فارهة لزوجها الفنان أحمد خميس، في عيد ميلاده الـ28.

وعبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، نشرت الفنانة مقاطع فيديو لتحضيراتها لحفل كبير بمناسبة عيد ميلاد زوجها خميس.

وظهر الفنان الإماراتي وهو معصوب العينين في أحد المقاطع، قبل أن يزيل الرباط من على عينيه، ليفاجأ بالزينة وأصدقائه، إذ بدأوا الغناء له في عيده، وتقدم مفاتيح سيارة له، ومن ثم يتوجه للسيارة.
المصدر: روسيا اليوم
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