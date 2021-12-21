فنون ومشاهير

بعد اعتزاله... ماذا طلبت فرح يوسف من أدهم نابلسي؟

Lebanon 24
21-12-2021 | 16:00
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نشرت الفنانة السورية فرح يوسف عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقاً عن اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي الفن.
وكتنبت فرح:" الفن مش حرام الحرام هو أن تفعل شيئاً ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين، كل إنسان هو سيد نفسه، و خياراته تعبر عنه ويتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركو الخلق للخالق و الله يوفقك بحياتك".
وتابعت فرح لتطلب من أدهم النابلسي التراجع عن قراره: "بتمنى ترجع بقرارك لأنك لسا بأول عمرك و بقمة عطاءك الفني الفن إنسانية".
 
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