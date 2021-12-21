بعد اعتزاله... ماذا طلبت فرح يوسف من أدهم نابلسي؟

#الفن_مش_حرام الحرام هو ان تفعل شيئاً ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين ،
كل انسان هو سيد نفسه ، و خياراته تعبر عنه و يتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركو الخلق للخالق و الله يوفقك بحياتك @AdhamNabulsi وبتمنى ترجع بقرارك لأنك لسا بأول عمرك و بقمة عطاءك الفني #الفن_إنسانية pic.twitter.com/BVfLeO83Jd
— فرح يوسف (@FarrahYousef) December 20, 2021
#الفن_مش_حرام الحرام هو ان تفعل شيئاً ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين ،
كل انسان هو سيد نفسه ، و خياراته تعبر عنه و يتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركو الخلق للخالق و الله يوفقك بحياتك @AdhamNabulsi وبتمنى ترجع بقرارك لأنك لسا بأول عمرك و بقمة عطاءك الفني #الفن_إنسانية pic.twitter.com/BVfLeO83Jd