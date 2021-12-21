بعد اعتزاله... ماذا طلبت فرح يوسف من أدهم نابلسي؟

نشرت الفنانة السورية فرح يوسف عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقاً عن اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي الفن.وكتنبت فرح:" الفن مش حرام الحرام هو أن تفعل شيئاً ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين، كل إنسان هو سيد نفسه، و خياراته تعبر عنه ويتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركو الخلق للخالق و الله يوفقك بحياتك".وتابعت فرح لتطلب من أدهم النابلسي التراجع عن قراره: "بتمنى ترجع بقرارك لأنك لسا بأول عمرك و بقمة عطاءك الفني الفن إنسانية".