فنون ومشاهير

رجل يشبه رشدي أباظة وكأنه توأمه (صورة)

Lebanon 24
21-12-2021 | 13:13
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محمد مؤمن هو مواطن مصري وشبيه رشدي أباظة الحقيقي، يبلغ من العمر 45 عامًا، لديه صور يظهر فيها تمامًا مثل الممثل رشدي أباظة وكأنه توأمه، حيث يعتمد نفس تسريحة شعره، وستايل ملابسه.
وأعلن محمد مؤمن عن رغبته في تجسيد قصة حياة الممثل الراحل رشدي أباظة، مشيرًا إلى أنه يسعى الى ذلك منذ عام 2004.
وتابع: "سمعت أن أخوه فكري أباظة، قرر هو والمخرج يوسف شرف الدين أن يعملوا قصة حياة رشدي أباظة وكانوا عاملين إعلان واتصلت على فكري وقلت له إني فيا شبه كبير منه وطلبوا يقابلوني".
وعلق على التشابه الكبير بينهما، مشيرًا الى أن الملامح متشابهة في الوجه والطول ولون العينين، معتبرًا أنهما متطابقان تمامًا لكن الاسم مختلف، فالراحل رشدي أباظة من أصول تركية، بينما هو من أصل مصري أبًاً عن جد.
 
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